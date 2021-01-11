Achim Müller international: Küchenklassiker aus der TürkeiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.01.2021: Achim Müller international: Küchenklassiker aus der Türkei
42 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 12
Achim Müller ist Experte für deutsche Hausmannskost - aber in Sachen internationale Küche braucht der Chefkoch noch Nachhilfe! Gemeinsam mit seinem türkischen Kollegen Fikri Arslan versucht sich Achim an Küchenklassikern aus der Türkei: Iskembe und Adana-Kebab. Bitte was? Richtig! Achim muss die türkischen Spezialitäten ohne Rezept und ohne Hilfe zubereiten. Ob das gut geht?