Die besten der Stadt Folge 4 ItalienerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.05.2021: Die besten der Stadt Folge 4 Italiener
42 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12
Viele Restaurants profitieren von einer guten Online-Bewertung. "Abenteuer Leben" geht der Sache auf den Grund und prüft, wie aussagekräftig diese Beurteilungen aus dem Netz wirklich sind. Dabei werden die scheinbar besten italienischen Restaurants in Duisburg, Hannover und Essen getestet. Und: Hoffmanns Leibgerichte - Rindergulasch.