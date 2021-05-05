Klassisch oder modern - Wie schmecken Spezialitäten aus NRW am besten?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.05.2021: Klassisch oder modern - Wie schmecken Spezialitäten aus NRW am besten?
Andreas Hülsmann und Sebastian Kreicarek treten im großen Koch-Duell gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehen dabei klassische Spezialitäten aus dem Ruhrgebiet wie Currywurst oder Arme Ritter. Während Andreas auf die traditionellen Varianten setzt, versucht Gourmetkoch Sebastian mit kreativen Alternativen zu punkten. Und: GoG Pfannkuchen-Döner