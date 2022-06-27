Sparen extrem - Was taugen Handy-Reparier-Sets aus dem Internet?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.06.2022: Sparen extrem - Was taugen Handy-Reparier-Sets aus dem Internet?
43 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12
Ist das Smartphone kaputt, kann eine Reparatur beim Profi ganz schön teuer werden. Reporterin Luka testet Handy-Reparatur-Sets aus dem Internet. Doch kann man sein eigenes Handy wirklich ohne Vorerfahrung damit selbst reparieren? Und: Reparatur-Bonus auch bei uns? / Backen in geil 17