Thema u. a.: Achim Müller on Tour: Streetfood in Buenos AiresJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.07.2022: Thema u. a.: Achim Müller on Tour: Streetfood in Buenos Aires
43 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 12
Empanadas, Choripan und Asado - für "Abenteuer Leben" testet Chefkoch Achim Müller das Streetfood der südamerikanischen Metropole Buenos Aires. Argentinien ist bekannt für saftige und zarte Steaks. Und auch die Straßenbuden bietet ganz viel gegrilltes Fleisch an. Doch wie gut ist das Imbiss-Food wirklich?