Küchengadgets und Tiefkühlgericht im Test!
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.08.2022: Küchengadgets und Tiefkühlgericht im Test!
43 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 12
In dieser Folge geht es kulinarisch zu! Das Tiefkühlmenü „Schlemmerfilet à la Bordelaise“ gehört zu den Lieblingsmahlzeiten der Deutschen. Aber: bei den Franzosen ist „à la Bordelaise“ eine Rotweinsauce, die traditionellerweise zu Fleisch gegessen wird. Außerdem: Was taugen schnelle Fertigmischungen für Desserts? Und: unterwegs mit dem Zoll am Flughafen.