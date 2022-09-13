Thema u. a.: Fast Food-Hacker: BiteburgerJetzt kostenlos streamen
43 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6
Heute stellen sich Sterneköchin Sybille Schönberger und Profikoch Timo Hinkelmann der Herausforderung, den Biteburger mit Coleslaw des Küchenchefs und ,Fresh Bite?-Besitzers Farhad Honarmand in Frankfurt zu hacken. Das bedeutet, die beiden Köche müssen das Gericht genauestens untersuchen, abschmecken und es dann schlussendlich exakt nachkochen. Das Endergebnis bewertet eine Profi-Jury.