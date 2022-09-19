Themen u.a.: Oktoberfest mal andersJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.09.2022: Themen u.a.: Oktoberfest mal anders
Traditionelle Wiesnschmackerl neu interpretiert! Was schmeckt besser: moderne Gerichte oder die Klassiker der bayrischen Küche? Profiköchin Feli wagt das Duell gegen Küchenchef Jan und tritt mit einem deftigen Weißwurst Burger, Sushi Knödeln und einer Brezel Pizza gegen die klassischen Wirtshausgerichte an. Außerdem in der Sendung: Trick 17 international und Exportschlager Bierdeckel!