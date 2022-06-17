Zum Inhalt springenBarrierefrei
Immer wieder taucht Albanien als vermeintlicher neuer Geheimtipp unter den Urlaubsländern am Mittelmehr auf. Angebote gibt es schon für unter 500 Euro pro Woche inklusive Flug und Hotel. Angeblich soll das Land genauso schön sein wie der Nachbar Griechenland, vor Ort koste aber alles die Hälfte. "Abenteuer Leben"-Reporter-Duo Christian und Nathaly buchen eine Woche Albanien inklusive Flug und Hotel für 434 Euro. Was wird die beiden vor Ort erwarten?

