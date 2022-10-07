Thema u. a.: Felicitas Then on Tour: Mexikanisches StreetfoodJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.10.2022: Thema u. a.: Felicitas Then on Tour: Mexikanisches Streetfood
45 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12
Diesmal reist Köchin Felicitas für "Abenteuer Leben" nach Tulum in Mexiko, um Streetfood zu testen. Im "Cafe de Olla" gibt es feurig scharfe grüne Tomaten-Guacamole mit selbst frittierten Nachos. Weiter geht es zum "El Silver", bekannt für saftige Burritos mit Pulled Pork. Wird Feli die Geheimnisse der mexikanischen Küche lüften?