Fast Food-Hacker: Bite BurgerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.10.2022: Fast Food-Hacker: Bite Burger
43 Min.Folge vom 11.10.2022Ab 12
Fernsehköchin Felicitas Then und Barista Mergim Muja stellen sich einer neuen Herausforderung: den berühmten Frankfurter Bite Burger nachzukochen. Farhad Honarmands ist Burger-Liebhaber und hat das Gericht selbst entwickelt! Dabei müssen die Fast Food Hacker nicht nur auf Geschmack und Aussehen des Burgers plus Coleslaw achten, sondern auch die Jury von ihrem Können überzeugen. Schaffen es die Fast Food Hacker, das Gericht zu hacken und originalgetreu nachzukochen?