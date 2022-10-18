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Abenteuer Leben täglich

Deutsche Wurst in Alaska

Kabel EinsFolge vom 18.10.2022
Deutsche Wurst in Alaska

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.10.2022: Deutsche Wurst in Alaska

43 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12

Bei Alaska denkt man vor allem an Bären, Flüsse, Lachse und viel Natur. Weit weniger bekannt ist jedoch, dass vor allem in den Städten Alaskas viele europäische Auswanderer leben. So auch die deutsche Familie Eckmann, die sich ein ganz besonderes Unternehmen in Anchorage, USA, aufgebaut hat: Familie Eckmann produziert die Bestseller-Würstchen nach deutschen Rezepten. "Abenteuer Leben" hat sie besucht.

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