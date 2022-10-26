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Abenteuer Leben täglich

Streetfood-Check Berlin

Kabel EinsFolge vom 26.10.2022
Streetfood-Check Berlin

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.10.2022: Streetfood-Check Berlin

42 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12

Einmal rund um den Globus futtern - und das in Berlin. Achim und Henry düsen wieder für uns durch die Stadt, um Streetfood vom Feinsten zu finden. Dabei entdecken sie neben der österreichischen und deutschen Küche auch Herzhaftes vom Grill beim Perser, Pizza in einem ganz speziellen Club, selbstgemachte Burger und süße Verführungen in einer Milchreisbar. Hier kann jeder nach seiner Fasson satt und glücklich werden. Berlin zeigt sich immer mehr von seiner besten Seite.

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