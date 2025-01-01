Thema u.a.: Hoffmann bei der BundeswehrJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u.a.: Hoffmann bei der Bundeswehr
42 Min.Ab 12
Kochen ohne Plan bei der Bundeswehr oder herrscht auch beim Speiseplan ein strenges Regiment? Gefreiter-für-einen-Tag Hoffmann aka 008 unterwegs in geheimer Mission. Dazu wird er spontan einberufen, eingekleidet und tritt seinen Dienst als Koch Azubi an, so die offizielle Verlautbarung. Wir aber wissen: der Mann führt ihn aus – den letzten Wunsch der verstorbenen Queen – Spionage in den Küchen und Töpfen der Bundeswehr…