Abenteuer Leben täglich

Thema u.a.: Wie billig geht Filterkaffeemaschine?

Kabel EinsFolge vom 03.11.2022
42 Min.Folge vom 03.11.2022

Qualität hat seinen Preis. Das gilt dann auch für Kaffeemaschinen, oder? Nicht unbedingt! Profi-Barista Mergim Muja und Kaffeeliebhaberin Nadine Etzel testen drei kostengünstige Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk auf Herz und Nieren. Welche Maschine liefert den aromatischsten Kaffeegenuss? Welche Tricks helfen bei der Zubereitung? Und wir beantworten die Frage: Wie billig darf eine Filterkaffeemaschine sein?

