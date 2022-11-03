Thema u.a.: Wie billig geht Filterkaffeemaschine?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.11.2022: Thema u.a.: Wie billig geht Filterkaffeemaschine?
42 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Qualität hat seinen Preis. Das gilt dann auch für Kaffeemaschinen, oder? Nicht unbedingt! Profi-Barista Mergim Muja und Kaffeeliebhaberin Nadine Etzel testen drei kostengünstige Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk auf Herz und Nieren. Welche Maschine liefert den aromatischsten Kaffeegenuss? Welche Tricks helfen bei der Zubereitung? Und wir beantworten die Frage: Wie billig darf eine Filterkaffeemaschine sein?