Thema u.a.: Achims Asado Abenteuer
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.11.2022: Thema u.a.: Achims Asado Abenteuer
Folge vom 04.11.2022
Unser Chefkoch besucht zum ersten Mal Argentinien, knapp 12 Tausend Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt. Asado ist in Argentinien Männersache. Doch eine Gruppe von Asado-Babes, die sich „Asadoras Argentinas“ nennen, zeigen den Machos wo es langgeht. Mit Achim grillen sie einen 20 Kilo Braten. Im Restaurant Viejo Patron probiert Achim das angeblich beste Steak Argentiniens. Wie gut sind Asado-Spezialitäten in Argentinien?