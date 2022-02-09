Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Streetfood in PragJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
43 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann entdeckt das beste Streetfood in Prag. Dabei erhält er Tipps vom anerkannten Food-Guide Martin Blum. Dirk probiert Kartoffelpuffer mit geröstetem Hähnchen, leckere Brötchen mit Prager Schinken, Kartoffeln aus der Asche und andere Delikatessen. Wie schmeckt ihm das Streetfood der tschechischen Metropole?