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Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Laminat verlegen mit Tommo

Kabel EinsFolge vom 17.02.2022
Thema u. a.: Laminat verlegen mit Tommo

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.02.2022: Thema u. a.: Laminat verlegen mit Tommo

43 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12

Das alte Bad in der Wohnung ist schon seit Jahren nicht mehr auf dem neuesten Stand? Kein Problem, ein neuer Boden kann Wunder wirken. Doch wie geht das? Die Lösung ist einfacher als man denkt: Laminat! Das strapazierfähige Material sieht optisch wie hochwertiges Holz aus, ist nur wesentlich günstiger und einfacher zu verarbeiten. Zusammen mit Superheimwerker Tommo und Redakteur Nick zeigt "Abenteuer Leben", wie es geht.

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