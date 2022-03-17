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Abenteuer Leben täglich

Frag den Henze: Pastamaschinen im Test

Kabel EinsFolge vom 17.03.2022
Frag den Henze: Pastamaschinen im Test

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.03.2022: Frag den Henze: Pastamaschinen im Test

44 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12

Köstliche, frische Pasta lässt das Genießer-Herz beim Lieblingsitaliener um die Ecke höherschlagen. Geschmacklich sind frisch zubereitete Nudeln ein echtes Erlebnis, auch wenn es einiges an Arbeit ist, Nudeln zuhause selbst zuzubereiten - es lohnt sich. Moderatorin Seraphina Kalze und Starkoch Christian Henze haben drei Nudelmaschinen getestet und beantworten die Frage, was eine gute Pastamaschine mitbringen muss und zeigen, wie leckere Pasta in den eigenen vier Wänden gelingt.

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