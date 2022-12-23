Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Beliebteste Weihnachtsleckereien EuropasJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.12.2022: Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Beliebteste Weihnachtsleckereien Europas
43 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12
Bei Abenteuer Leben täglich geht es weltmeisterlich zu! Kein Geringerer als Bernd Siefert, Konditorweltmeister und Weltkonditor des Jahres 2015 stellt uns die beliebtesten Weihnachtsleckereien Europas vor. Wir treffen ihn in seiner privaten Backstube in Michelstadt im Odenwald, wo wir ihm beim Backen europäischer Weihnachts-Kuchen über die Schulter schauen dürfen.