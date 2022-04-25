Thema u. a.: Europas verrücktester CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.04.2022: Thema u. a.: Europas verrücktester Campingplatz
42 Min.Folge vom 25.04.2022Ab 12
Lemon Loft, High Rise, Little Pea, Val Ross oder Sleeping Pod - so heißen die Unterkünfte auf dem kuriosen Campingplatz in Rotterdam. Zelte oder Wohnwagen sucht man hier vergebens. Dafür gibt's zahlreiche, ganz unterschiedliche Objekte aus Upcycling-Materialien, in denen die Gäste übernachten. Seraphina Kalze besucht diesen ungewöhnlichen Campingplatz und findet heraus, was dieser alles zu bieten hat.