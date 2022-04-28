Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.04.2022: So is(s)t Deutschland
42 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
Alltag Armutsgrenze - für Monika aus Düsseldorf bittere Realität. Der regelmäßige Gang zur Tafel ist für sie lebensnotwendig. Auch für Birgit aus Niederbayern zählt jeder Euro. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann interessiert sich für die Schicksale der beiden und hilft. Beim gemeinsamen Einkaufen und Kochen bekommt er einen Einblick ins das Leben der beiden Frauen und gibt nützliche Tipps, wie man günstig leckere Mahlzeiten zubereiten kann.