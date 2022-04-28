Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: So is(s)t Deutschland

Kabel Eins Folge vom 28.04.2022
Thema u. a.: So is(s)t Deutschland

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.04.2022: Thema u. a.: So is(s)t Deutschland

42 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12

Alltag Armutsgrenze - für Monika aus Düsseldorf bittere Realität. Der regelmäßige Gang zur Tafel ist für sie lebensnotwenig. Auch für Birgit aus Niederbayern zählt jeder Euro. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann interessiert sich für die Schicksale der beiden und hilft. Beim gemeinsamen Einkaufen und Kochen bekommt er einen Einblick ins das Leben der beiden Frauen und gibt nützliche Tipps, wie man günstig leckere Mahlzeiten zubereiten kann.

