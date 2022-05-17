Thema u. a.: Die Roboter-PizzaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.05.2022: Thema u. a.: Die Roboter-Pizza
43 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann begegnet in Paris seinem bisher ungewöhnlichsten Kollegen: ein voll automatischer Pizzabäcker. Der Pizzaiolo ist eine Maschine mit drei Armen, die extra angefertigt wurde, um am Laufband die schnellste Pizza der Welt herzustellen. Der Roboter kann alle 40 Sekunden eine Pizza zubereiten - doch kann diese auch geschmacklich überzeugen?