Achim und Henry futtern sich durch BerlinJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.05.2022: Achim und Henry futtern sich durch Berlin
42 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
Einmal rund um den Globus futtern - und das in einer Stadt! Wer wünscht sich das nicht? Die Tester Achim und Henry machen es zum fünften Mal möglich. Mit Bus und Bahn fahren sie quer durch Berlin und entdecken die verrücktesten Streetfoodtempel: vom Spätzlekoch aus dem Schwäbischen, über schwedische Köttbullars, original pakistanische Gerichte, kantonesische Delikatessen bis zum typisch türkischen Kebap und texanischen Barbecue ist alles vertreten. Und: Fußballtricks 3.0