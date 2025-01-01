Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Fettuccine Alfredo
42 Min.Ab 12
Einmal rund um den Globus futtern - und das in einer Stadt! Wer wünscht sich das nicht? Die Tester Achim und Henry machen es zum fünften Mal möglich. Mit Bus und Bahn fahren sie quer durch Berlin und entdecken die verrücktesten Streetfoodtempel: vom Spätzlekoch aus dem Schwäbischen, über schwedische Köttbullars, original pakistanische Gerichte, kantonesische Delikatessen bis zum typisch türkischen Kebap und texanischen Barbecue ist alles vertreten. Und: Fußballtricks 3.0