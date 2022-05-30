Thema u. a.: Schnitzel-Hacks mit Felicitas ThenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.05.2022: Thema u. a.: Schnitzel-Hacks mit Felicitas Then
42 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12
Diesmal zeigt Profi-Köchin Felicitas Then, wie sie aus Schnitzeln leckere alternative Gerichte zaubert: vom perfekten Schmetterlings-Schnitt bis hin zur richtigen Klapptechnik beim Cordon Bleu sollen Pommesbun-Schnitzelburger, eine Pizza mit Schnitzelboden und ein Cordon Bleu-Döner zubereitet werden. Am Ende macht das Team wie immer den Test: lecker? Oder richtig lecker?