Folge vom 15.06.2022: Thema u. a.: Döner wie noch nie
Folge vom 15.06.2022
"Kebap with attitude" - Döner mit der richtigen Einstellung! Dahinter stecken ein paar Berliner Jungs, die den Dönerspieß einmal umdrehen: Mit Fleisch aus fairer Haltung und originellen Kreationen. Auf dem Sommer-Menü stehen Asia-Döner und Surf'n-Turf.Dürüm. Wie schmecken die verrückten Kreationen? Und: Crazy Desserts - Klassiker neu interpretiert.