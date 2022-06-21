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Abenteuer Leben täglich

Achim Müller on Tour: Asado-Abenteuer in Argentinien

Kabel EinsFolge vom 21.06.2022
Achim Müller on Tour: Asado-Abenteuer in Argentinien

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.06.2022: Achim Müller on Tour: Asado-Abenteuer in Argentinien

43 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12

Das argentinische Angus-Beef ist für höchste Qualität bekannt. Aber sind die Argentinier wirklich die besten Griller der Welt? Das will Achim Müller vor Ort testen. Im Restaurant "Viejo Patron" probiert Achim das angeblich beste Steak Argentiniens. Der Fleischsommelier Julio Gagliano zeigt dem Berliner, wie es geht. Wie gut sind die Asado-Spezialitäten in Argentinien?

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