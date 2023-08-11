Die bunteste Straße der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.08.2023: Die bunteste Straße der Welt
43 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 12
Die bunteste Straße der Welt ist für viele Touristen ohne Zweifel die Takeshita Street in Tokio. Jeder, der hier schon mal war, ist von den vielen bunten Farben und Lichtern entweder erschlagen oder überwältigt. Das muss "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann unbedingt sehen. Vor allem, weil es auf der 400 Metern langen Takeshita Street jede Menge leckeres Essen gibt. Aber kann er bei dem Gedränge das bunte Food überhaupt genießen?