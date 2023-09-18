Echtzeitkochen Flammkuchen 2.0Jetzt kostenlos streamen
Unser Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Flammkuchen, aber nicht der klassische auf Elsässer Art, sondern in einer leckeren indischen Variante und das alles in zehn Minuten. Unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss. Und: Heute auf dem Speiseplan, eine Laugen-Bier-Frikadelle aus dem Internet! Dirk Hoffmann testest es aus.