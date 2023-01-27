Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hoffmann gegen den Rest der Welt: Australien

Kabel EinsFolge vom 27.01.2023
Hoffmann gegen den Rest der Welt: Australien

Hoffmann gegen den Rest der Welt: AustralienJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.01.2023: Hoffmann gegen den Rest der Welt: Australien

43 Min.Folge vom 27.01.2023Ab 12

Hoffmann ist wieder mal im Ausland unterwegs und kämpft gegen den Rest der Welt. Diesmal ist Dirk in Australien gelandet. Seine Kontrahentin ist eine der besten Köchinnen der Aborigines - Jo Ann Lee. Beide Köche haben die gleiche Hauptzutat. Diesmal ist es in Australien beliebter Seebarsch. Die Rezepte können sich die Kontrahenten selbst aussuchen. Was schmeckt der Jury am besten?

Alle verfügbaren Folgen