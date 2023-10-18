Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.10.2023: Skurrile Pizza 9
42 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 12
Nicht nur Italiener können Pizza. Um das zu beweisen, reist Pizzabäcker Michael Weber aus Lübeck an - im Gepäck hat er jede Menge skurrile Pizzen, die von Italienern bewertet werden sollen. Was sagen sie zu den "deutschen" Kreationen? Und: Ikea Hacks - Das Internet ist voll von Hacks mit Ikeamöbeln und Alltagsartikeln des schwedischen Giganten. DIY-Experte Thompson baut gemeinsam mit Franziska zwei Hacks nach.