Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 31.01.2023
43 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12

Welcher Nachwuchsstar überzeugt beim „Oscar der Gastro-Branche“, der heimlichen EM der Köche? Eine hochkarätige Fach-Jury, bestehend aus den besten Sterne-Köchen Europas, kürt in Bonn zum 7. Mal den „Koch des Jahres“. Die besten sechs aus hunderten Bewerber:innen kochen um den Titel, der mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert ist. Dieter Müller, renommierter Sternekoch und Kochlegende, rechnet mit einem starken Finale.

