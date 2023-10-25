Tag der Pasta 2023 – Verrückte KreationenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.10.2023: Tag der Pasta 2023 – Verrückte Kreationen
44 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 12
Am 25. Oktober ist der Tag der Pasta! Oder Welt-Nudel-Tag. Wir haben Instagram und Co durchforstet und die verrücktesten Pasta-Kreationen getestet. Mit dabei: Ramen-Burger, aber als deutsche Variante, nämlich mit Käsespätzle-Bun! Oder Pasta-Chips - können sie mit Kartoffelchips und Co mithalten? Außerdem Pasta-Corndog mit einer Hülle aus zerbröselten Instant-Nudeln - crunchy!! Pasta-Tacos - Mexico trifft Italien. Und last but not least: Bolognese 2.0 - als Nudel-Hack-Pakete.