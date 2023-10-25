Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tag der Pasta 2023 – Verrückte Kreationen

Kabel EinsFolge vom 25.10.2023
Tag der Pasta 2023 – Verrückte Kreationen

Tag der Pasta 2023 – Verrückte KreationenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.10.2023: Tag der Pasta 2023 – Verrückte Kreationen

44 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 12

Am 25. Oktober ist der Tag der Pasta! Oder Welt-Nudel-Tag. Wir haben Instagram und Co durchforstet und die verrücktesten Pasta-Kreationen getestet. Mit dabei: Ramen-Burger, aber als deutsche Variante, nämlich mit Käsespätzle-Bun! Oder Pasta-Chips - können sie mit Kartoffelchips und Co mithalten? Außerdem Pasta-Corndog mit einer Hülle aus zerbröselten Instant-Nudeln - crunchy!! Pasta-Tacos - Mexico trifft Italien. Und last but not least: Bolognese 2.0 - als Nudel-Hack-Pakete.

Alle verfügbaren Folgen