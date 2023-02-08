Roadtrip Arizona – mehr als nur Grand CanyonJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.02.2023: Roadtrip Arizona – mehr als nur Grand Canyon
Auf der Suche nach Gold düst Abenteuer Leben Reporter Daniel durch den Wilden Westen und erlebt, neben exotischem Essen wie Klapperschlange, viele spannende Abenteuer. Von 20 Meter hohen Riesen-Kakteen in der Wüste über die legendäre Route 66 bis hin zu einem der großen Natur-Weltwunder unserer Erde: dem Grand Canyon. Doch wird Daniel am Ende auch tatsächlich Gold finden? Ein unvergesslicher Roadtrip für Outdoor-Fans, Glücksritter im Goldrausch und Food-Junkies.