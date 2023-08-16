Cheap Trip – New Yorks billigstes FoodJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.08.2023: Cheap Trip – New Yorks billigstes Food
Jackie Giebel ist eine der erfolgreichsten Food-Bloggerinnen New Yorks. Besonders beliebt sind ihre Internet-Blogs, wenn es um die günstigsten Happen des Big Apples geht. Jackie zeigt unserem Reporter Dirk Mauch ihre Lieblingsrestaurants und Imbissbuden. Die beiden frühstücken in einem Bagel-Shop, snacken im „Rowdy Roooster“ indisch, futtern sich durch Chinatown und landen am Ende bei Laurent Tourondel. Der französische Koch grillt 24 Tage gereifte Steaks zu einem Tiefpreis.