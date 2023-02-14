Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Dirk Hoffmann on Tour in Afrika - So grillt man Eintopf

Kabel EinsFolge vom 14.02.2023
Dirk Hoffmann on Tour in Afrika - So grillt man Eintopf

Dirk Hoffmann on Tour in Afrika - So grillt man EintopfJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.02.2023: Dirk Hoffmann on Tour in Afrika - So grillt man Eintopf

43 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12

"Abenteuer Leben"-Koch und großer Eintopf-Fan Dirk Hoffmann reist nach Simbabwe, um die fünf Geheimnisse des Potjiekos zu lüften: ein afrikanischer Eintopf, der in der Region legendär ist und auch in Simbabwe eine große Tradition hat. Der Profi weiß: Erfunden wurde er einst von den Buren, die mit ihren Ochsenkarren vor fast 200 Jahren quer durch Afrika wanderten. Doch was sind seine fünf Geheimnisse?

Alle verfügbaren Folgen