Abenteuer Leben täglich

Streetfood Palermo

Kabel Eins
Folge vom 01.03.2023
Streetfood Palermo

Streetfood PalermoJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.03.2023: Streetfood Palermo

43 Min.
Ab 12

Es gibt einen Ort in Palermo, an dem man ganz besondere sizilianische Spezialitäten probieren kann: der Ballarò Markt. Hier gibt es Kaktus, rohen Seeigel und unzählige Sorten von Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch zu kaufen. Die Deutsch-Italienerin Stella Klein lässt sich von der einheimischen Reiseführerin Roberta Scialabba durch den Streetfood Markt begleiten - hier erwarten sie einige ungewöhnliche palermitanische Köstlichkeiten.

