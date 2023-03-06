Famous Fat Dave: Streetfood in BrooklynJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.03.2023: Famous Fat Dave: Streetfood in Brooklyn
Kaum einer kennt das Streetfood in New York besser als Famous Fat Dave. In seinem alten NY-Taxi fährt er kreuz und quer durch die Megastadt und entdeckt neue Kreationen. Denn in Brooklyn gibt es eine einzigartige Food-Szene mit berühmten Imbissbuden. Der Experte zeigt "Abenteuer Leben"-Reporter Igor die angeblich beste Pizza New Yorks, das leckerste China-Gericht, ein bittersüßes sizilianisches Dessert mit Kohlensäure-Kaffee vom Fass und das dickste Sandwich.