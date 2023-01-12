Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.01.2023: Faktencheck Photovoltaik
41 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Mehr Strom durch erneuerbare Energien zu produzieren, ist gerade ein aktuelles Thema. Auch der Photovoltaik-Markt boomt dementsprechend, denn immer mehr Familien und Unternehmen steigen auf Solarenergie um. Beim Faktencheck findet "Abenteuer Leben" heraus, ob sich so eine Anschaffung finanziell lohnt. Braucht es zwangsläufig eine Ausrichtung der Module nach Süden und muss die Sonne immer scheinen, um eigenen Strom produzieren zu können?