Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Streetfood Arizona

Kabel EinsFolge vom 19.04.2023
Streetfood Arizona

Streetfood ArizonaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.04.2023: Streetfood Arizona

43 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 12

Arizona ist nicht nur weltberühmt für den Grand Canyon, sondern auch für seine vielfältige Street Food-Szene: Ob "mexikanischer Döner", "Kaktus" oder "frittiertes Brot" - als nur eine von zwei Städten in den USA wurde Tucson von der UNESCO zur Stadt der Gastronomie ernannt. "Abenteuer Leben" besucht das größte Food Festival der Stadt und schlemmt sich einmal quer durch die bekanntesten Gerichte Arizonas.

Alle verfügbaren Folgen