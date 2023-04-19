Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.04.2023: Streetfood Arizona
43 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 12
Arizona ist nicht nur weltberühmt für den Grand Canyon, sondern auch für seine vielfältige Street Food-Szene: Ob "mexikanischer Döner", "Kaktus" oder "frittiertes Brot" - als nur eine von zwei Städten in den USA wurde Tucson von der UNESCO zur Stadt der Gastronomie ernannt. "Abenteuer Leben" besucht das größte Food Festival der Stadt und schlemmt sich einmal quer durch die bekanntesten Gerichte Arizonas.