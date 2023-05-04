Womit wollen Supermärkte uns austricksen? Smart einkaufen – das QuizJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.05.2023: Womit wollen Supermärkte uns austricksen? Smart einkaufen – das Quiz
41 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Raffinierte Marketing-Strategien, die uns Kunden zum Einkaufen verleiten. Ja, die gibt es wirklich! Mit Hilfe von Spar-Experte Sven Lucka decken wir in unserer Quiz-Reihe verschiedenste Supermarkttricks für Sie auf. Und Sie dürfen wieder ordentlich mitraten. Los geht’s! Und: Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang. Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die nächste 5 Minuten - Challenge.