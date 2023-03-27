Indiens verrückter Straßensnack: Pani PuriJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.03.2023: Indiens verrückter Straßensnack: Pani Puri
43 Min.Folge vom 27.03.2023Ab 12
In Indien kennt sie jeder: Sie sind an jeder Straßenecke zu kaufen und ein riesen Spaß für Jung und Alt. Pani Puri heißen die knusprigen, mit Wasser gefüllten Teigkugeln. Klingt ganz schön schräg, aber es handelt sich immerhin um den erfolgsreichsten indischen Straßensnack. Was hat es auf sich mit dem Rummel um die kleinen Kugeln? Und warum ist diese kuriose Spezialität so beliebt?