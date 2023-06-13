Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 13.06.2023
42 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

Camping ist und bleibt eine der beliebtesten Reisemethoden der Deutschen. Doch seit Corona sind die Preise für Camper und Wohnmobile ins Unermessliche gestiegen. Genau dafür soll es jetzt eine sogenannte Camping Box geben, die in nur einer halben Stunde ein ganz normales Auto zum Camper inklusive Wassertank, Grillstation und bequemer Schlafmöglichkeit umfunktioniert. "Abenteuer Leben"-Moderatorin und Campingexpertin Serafina Kalze macht den Test.

