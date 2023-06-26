Schatzsuche bei den Entrümplern in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.06.2023: Schatzsuche bei den Entrümplern in Frankfurt
42 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 12
Mario Honguero und sein Team der Rümpelwelt aus Frankfurt am Main gehen auf Schatzsuche. Von teuren Gegenständen in vermüllten Wohnungen bis hin zu Schätzen in Messi-Häusern. Die erfahrenen Entrümpler folgen einer Maxime: alten Trödel zu Geld machen. Der Entrümpler zeigt, welches scheinbar altes Gerümpel noch wertbringend zu verkaufen ist und deckt auf, welche scheinbar wertlosen Dinge aus Wohnungsauflösungen noch weiterverkauft werden können.