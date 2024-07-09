Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Achims Hack-Check: So sweet Spezial

Kabel Eins
Folge vom 09.07.2024
Achims Hack-Check: So sweet Spezial

Achims Hack-Check: So sweet SpezialJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.07.2024: Achims Hack-Check: So sweet Spezial

43 Min.
Ab 12

Chefkoch Achim Müller kann es gar nicht süß genug sein. Aber Zimtschnecken aus Tortilla-Wraps hat er noch nie gemacht. Und Schnitzel gibt es bei ihm normalerweise aus Kalbfleisch und nicht aus Ananas! Deshalb ist es an der Zeit das mal alles auszuprobieren und so testet er wieder ungewöhnliche Hacks aus dem Netz- rund um's Thema Süßigkeiten. Wie immer nach dem Motto: Top oder Flop??

