Darf man das? Dos & Don´ts im Supermarkt
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.07.2024: Darf man das? Dos & Don´ts im Supermarkt
32 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12
Im Supermarkt läuft es genauso wie überall im Leben: Es gibt zahlreiche Regeln, an die man sich eigentlich zu halten hat, die aber nicht jeder kennt. Den Einkaufswagen mitnehmen oder die Einkäufe bis zur Kasse in die eigene Tasche packen, Lebensmittel umtauschen oder die welken Blätter beim Gemüse vorm Wiegen entfernen - darf man das? Wir klären die Dos und Don'ts im Supermarkt!