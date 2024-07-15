Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Darf man das? Dos & Don´ts im Supermarkt

Kabel EinsFolge vom 15.07.2024
Folge vom 15.07.2024: Darf man das? Dos & Don´ts im Supermarkt

32 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12

Im Supermarkt läuft es genauso wie überall im Leben: Es gibt zahlreiche Regeln, an die man sich eigentlich zu halten hat, die aber nicht jeder kennt. Den Einkaufswagen mitnehmen oder die Einkäufe bis zur Kasse in die eigene Tasche packen, Lebensmittel umtauschen oder die welken Blätter beim Gemüse vorm Wiegen entfernen - darf man das? Wir klären die Dos und Don'ts im Supermarkt!

