Kabel EinsFolge vom 26.07.2024
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.07.2024: Cheap Trip: NEW YORK

42 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12

Eine der erfolgreichsten Food-Influencerinnen von NY ist Jackie Gebel, die mit ihrem Blog Noleftovers beinahe täglich 350.000 Follower mit neuesten Food-Tipps aus Big Apple füttert. Die Mega-City ist im ständigen Wandel. Jackie weiß, wo es Leckereien gibt, die günstig und bodenständig sind. Pizzaecken, Burger, Asia-Fusion und vieles mehr, alles unter 10 Dollar. Jackie zeigt uns die besten Snack-Plätze in ganz New York.

