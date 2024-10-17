Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.10.2024: 5 Minuten Ass: Schnitzel
43 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Alltagsstress, wenig Zeit oder einfach keine Lust, lange am Herd zu stehen? Wir alle kennen das: Manchmal muss es in der Küche einfach schnell gehen. Für genau solche Tage haben wir unser 5-Minuten-Ass: Schnitzel! Es ist nicht nur super schnell und super lecker, sondern auch super easy zuzubereiten. Ob als klassisches Wiener Schnitzel mit Panade oder in der Variante mit zarten Hähnchen- oder Schweinefleisch, diese herzhafte Speise ist immer ein Hit und lässt sich ideal mit Kartoffeln servieren!